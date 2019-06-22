Diriliş'e yeni transfer

TRT’nin fenomen dizisinde 5 sezondur Ertuğrul Gazi’yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, koltuğu da meslektaşı Burak Özçivit’e devretmişti.

Oman Gazi’ye hayat vermek için sabırsızlanan Burak Özçivit’in partneri belli oldu. Günlerdir birçok kişinin adı anılırken, son isim Hazal Subaşı oldu.

Yapılan bu transfer kısa sürede sosyal medyada, fanlar tarafından da olumlu karşılandı. Subaşı, geçtiğimiz sene ‘Halka’ dizisinde rol almış ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı.