Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm

"Diriliş Ertuğrul" dizisi final yapan Oyuncu Engin Altan Düzyatan, kendisine 200 bin TL değerinde BMW marka bir araç satın aldı. İstanbul için seyahatlerini artık motosikletle yapan yakışıklı oyuncu, hafta sonu Boğaz'da hız yaptı. Düzyatan, oğluna küçük motoksiklet alarak aile boyu da hıza ne kadar tutkulu olduklarını gözler önüne serdi.