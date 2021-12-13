‘Dilberay'ın afişi çıktı

Sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilberay' filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin'in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Şubat tarihinde vizyona giriyor. 15 alternatif arasından seçilen afişle ilgili olarak tasarımcı Emre Erdem, ''Bu filmde, Dilber Ay'ın çevresini saran karakterler onu derin bir acının merkezine taşıyor. Çok zor yaşam koşulları içerisinden sıyrılıp huzurlu bir hayata gitme çabası, hazırladığımız afişin ana temasını oluşturuyor" dedi.