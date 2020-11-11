Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı

15 yaşındayken 'Güneşi Annem Sanırdım' adlı bir şiir kitabı yayınladığını söyleyen oyuncu ve manken Deniz, 9 yaşındayken uyku sorunu yaşadığını ve o dönem şiirle tanıştığını dile getirdi. Dilan Çiçek Deniz, “Öyle uykusuzluk yaşıyordum ki, annemi ‘şiirim geldi’ diye gece yarısı uyandırıp, yazmaya başlıyordum. Bu tutkum hala devam ediyor, hala şiir yazıyorum” dedi.

