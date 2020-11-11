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11 Kasım 2020 Çarşamba 13:18:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:45:00

Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı

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Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve son olarak Çukur dizisiyle şöhretini perçinleyen Dilan Çiçek Deniz'in sanatçı yönü ortaya çıktı.

15 yaşındayken 'Güneşi Annem Sanırdım' adlı bir şiir kitabı yayınladığını söyleyen oyuncu ve manken Deniz, 9 yaşındayken uyku sorunu yaşadığını ve o dönem şiirle tanıştığını dile getirdi. Dilan Çiçek Deniz, “Öyle uykusuzluk yaşıyordum ki, annemi ‘şiirim geldi’ diye gece yarısı uyandırıp, yazmaya başlıyordum. Bu tutkum hala devam ediyor, hala şiir yazıyorum” dedi.

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