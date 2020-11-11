Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı
Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve son olarak Çukur dizisiyle şöhretini perçinleyen Dilan Çiçek Deniz'in sanatçı yönü ortaya çıktı.
15 yaşındayken 'Güneşi Annem Sanırdım' adlı bir şiir kitabı yayınladığını söyleyen oyuncu ve manken Deniz, 9 yaşındayken uyku sorunu yaşadığını ve o dönem şiirle tanıştığını dile getirdi. Dilan Çiçek Deniz, “Öyle uykusuzluk yaşıyordum ki, annemi ‘şiirim geldi’ diye gece yarısı uyandırıp, yazmaya başlıyordum. Bu tutkum hala devam ediyor, hala şiir yazıyorum” dedi.
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