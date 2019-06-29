Dilan Çiçek Deniz hayranlarını korkuttu! İşte güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in o hali

Güzle oyuncuya gelen yorumlardan bazıları şöyle: Bu ne! Çok zayıfsın, O ne kız o bacaklar çalı gibi… Varlık içinde yokluk... Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık? Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin beğenisi topladığı kadar, zayıflığıyla da eleştiri oklarını hedefi oldu.

Bir hayli zayıflayan Dilan Çiçek Deniz'i görenler 'Dilan'a ne oldu?' yorumunda bulundu. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in zayıflaması yakın çevresini korkuturken Dilan Çiçek Deniz ise bu durumdan memnun gibi görünüyor.

Güzel oyuncuya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

-Bu ne ! Çok zayıfsın

-O ne kız o bacaklar çalı gibi…

-Varlık içinde yokluk... Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık?

-Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al.