Dilan Çiçek Deniz ekmek yapmayı öğrenecek

Dilan Çiçek Deniz, “Hafta sonu da olsa sokağa çıkma yasakları başlıyor. Kendimi rol aldığım dizime odaklayacağım. Onun dışında ekmek yapmayı öğrenememiştim, belki bu fırsatla ekmek yapmayı öğrenirim evde” diye konuştu.