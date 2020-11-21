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Dilan Çiçek Deniz ekmek yapmayı öğrenecek
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21 Kasım 2020 Cumartesi 15:53:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 15:52:00

Dilan Çiçek Deniz ekmek yapmayı öğrenecek

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Son dönemin gözde oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Alihan Aloğlu ile Bebek'teydi.

Dilan Çiçek Deniz, “Hafta sonu da olsa sokağa çıkma yasakları başlıyor. Kendimi rol aldığım dizime odaklayacağım. Onun dışında ekmek yapmayı öğrenememiştim, belki bu fırsatla ekmek yapmayı öğrenirim evde” diye konuştu.

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