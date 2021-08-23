Dijitale hızlı girdi

Seda Sayan, 2 yıl aradan sonra Alper Atakan'ın 'Aranjör' adlı albümünde sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Gel Günaha Girelim' şarkısıyla dijital platformlara hızlı bir giriş yaptı. Sayan, iTunes satın alınanlar kategorisinde 1 numarada yer alırken YouTube trendlerdeki müzik listesinde 13 numarada yerini koruyor.