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12 Nisan 2023 Çarşamba 11:49:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 11:49:00

Dijitaldeki işler tam bir vasat

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En son 'Ne Olacak Halim' adlı sinema filminde yer alan genç oyuncu Algı Eke, dijitale çekilen yerli yapımları eleştirdi.

En son 'Ne Olacak Halim' adlı sinema filminde yer alan genç oyuncu Algı Eke, dijitale çekilen yerli yapımları eleştirdi. Son dönemde yapılan işleri beğenmediğin ifade eden Eke, ''Dijitale yapılan işleri gördükçe bitmeyen hayal kırıklığı mesleki olarak çöküş... Tekelleşmeden liyakatsizlikten muzdarip, Ortadoğu'ya pazarlanan onca olanağa ihanet edercesine gittikçe vasat, gittikçe yaratımdan yoksun olmaya başladı'' dedi.

Etiketler : Dijitaldeki işler tam bir vasat Ne Olacak Halim Algı Eke

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