Dijitaldeki işler tam bir vasat

En son 'Ne Olacak Halim' adlı sinema filminde yer alan genç oyuncu Algı Eke, dijitale çekilen yerli yapımları eleştirdi. Son dönemde yapılan işleri beğenmediğin ifade eden Eke, ''Dijitale yapılan işleri gördükçe bitmeyen hayal kırıklığı mesleki olarak çöküş... Tekelleşmeden liyakatsizlikten muzdarip, Ortadoğu'ya pazarlanan onca olanağa ihanet edercesine gittikçe vasat, gittikçe yaratımdan yoksun olmaya başladı'' dedi.