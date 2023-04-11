VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Mannu Çanakkale'den AKM'ye geldi
Dijitaldeki işler tam bir vasat
Bu sefer terzi
Tatil rotaları yunan adaları
Karahan'a hacker şoku
Farkındalık konseri
11 Nisan 2023 Salı 17:49:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:49:00

Dijitaldeki işler tam bir vasat

ABONE OL

Oyuncu Algı Eke, dijitale çekilen yerli yapımları eleştirdi.

En son 'Ne Olacak Halim' adlı sinema filminde yer alan genç oyuncu Algı Eke, dijitale çekilen yerli yapımları eleştirdi. Son dönemde yapılan işleri beğenmediğin ifade eden Eke, ''Dijitale yapılan işleri gördükçe bitmeyen hayal kırıklığı mesleki olarak çöküş... Tekelleşmeden liyakatsizlikten muzdarip, Ortadoğu'ya pazarlanan onca olanağa ihanet edercesine gittikçe vasat, gittikçe yaratımdan yoksun olmaya başladı'' dedi.

Etiketler : oyuncu algı eke dijital

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX