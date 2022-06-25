Dijitalde ilk başarı

Oyuncu Birce Akalay dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileriyle yeni bir başarıyı yakaladı. Oyuncu, yapımlarla Netflix Türkiye'nin Top 10 listesinde ilk 2 sırada yer alan ilk Türk oyuncu oldu. Akalay, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Teşekkür ederim. Hiçbir başarının tek başına edinilmediğine inanıyorum. En büyük teşekkür, birlikte yürüdüğümüz tüm ekipler ve arkadaşlarıma" yazdı.