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25 Haziran 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 10:30:00

Dijitalde ilk başarı

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Oyuncu Birce Akalay dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileriyle yeni bir başarıyı yakaladı.

Oyuncu Birce Akalay dijital platformda yayınlanan 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizileriyle yeni bir başarıyı yakaladı. Oyuncu, yapımlarla Netflix Türkiye'nin Top 10 listesinde ilk 2 sırada yer alan ilk Türk oyuncu oldu. Akalay, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Teşekkür ederim. Hiçbir başarının tek başına edinilmediğine inanıyorum. En büyük teşekkür, birlikte yürüdüğümüz tüm ekipler ve arkadaşlarıma" yazdı.

Etiketler : oyuncu birce akalay kuş uçuşu mezarlık dizi
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