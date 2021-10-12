Destek mesajı

Yonca Evcimik, kurduğu 'Birkaç İyi Adam' dans grubunda yer alan Aytunç Bentürk'e Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlık adaylığında destek verdi. Yoncimik, Bentürk'ün başkan seçilmesi için "Aytunç bu ülkenin yetiştirdiği önemli dansçılardan biri, Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil edip ödüller aldı. O'nun Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlık adaylığını sonuna kadar destekliyorum" mesajını yazdı.