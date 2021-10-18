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18 Ekim 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 13:00:00

Derya diz çöktürdü

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Derya Baykal'ın kızı oyuncu Derya Şensoy, 28 yaşına giren sevgilisi Celal Can Algül'e sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Derya Baykal'ın kızı oyuncu Derya Şensoy, 28 yaşına giren sevgilisi Celal Can Algül'e sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Maslak'taki mekandaki partiye anne Derya Baykal da katıldı. Gecede Derya Şensoy bir ara sahneye fırlayıp mikrofonu eline aldı. Şensoy, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkılar söyledi. Algül, Şensoy'un bu jesti karşısında diz çöküp sevgilisinin şarkısına eşlik etti.

Etiketler : Derya Baykal Derya Şensoy Celal Can Algül
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