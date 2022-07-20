Derin yardım

Cemiyet dünyasının tanıdık simalarından Derin Mermerci, yardımsever kimliğiyle takdir topluyor.. Çocuklara karşı hassasiyetini her seferinden göstererek birçok çocuğun tedavi masraflarını üstlenen sosyetik güzel, sokak hayvanlarıyla ilgili de masraftan kaçınmıyor... Sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulan bir sosyal medya hesabında bir köpek için yapılan yardım çağrısına sessiz kalmayan Mermerci, köpeğin bakım, hastane ve mama masraflarını üstlendi.