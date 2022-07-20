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20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:30:00

Derin yardım

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Cemiyet dünyasının tanıdık simalarından Derin Mermerci, yardımsever kimliğiyle takdir topluyor..

Cemiyet dünyasının tanıdık simalarından Derin Mermerci, yardımsever kimliğiyle takdir topluyor.. Çocuklara karşı hassasiyetini her seferinden göstererek birçok çocuğun tedavi masraflarını üstlenen sosyetik güzel, sokak hayvanlarıyla ilgili de masraftan kaçınmıyor... Sokak hayvanlarına destek amaçlı kurulan bir sosyal medya hesabında bir köpek için yapılan yardım çağrısına sessiz kalmayan Mermerci, köpeğin bakım, hastane ve mama masraflarını üstlendi.

Etiketler : Derin yardım Derin Mermerci çocuğun tedavi masrafları
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