Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

Aynı zamanda Deren ve Derin Talu kardeşler ile Büyükada'nın büyülü atmosferinde başarılı tasarımcı Gökay Gündoğdu'nun ilk kez bizimle paylaştığı nostaljik ilkbahar koleksiyonu temasıyla tasarlanan sıra dışı fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Gündoğdu'nun eşsiz koleksiyonu z jenerasyonuna hitap ederken aynı zamanda 70 ler esintisini de bizlere bir arada vermekte.

Deren ve Derin Talu kardeşler sosyal medyada yapılan acımasız yorumlar için "Tepki vermenin çok işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası yorumları da okumuyoruz, insanlar her türlü iyi veya kötü şeyler yazacak.İyinin de çok büyük bir ifadesi yok kötünün de.."

İşte o röportajın detayları...

Soru: Güçlü bir anne figürü ile büyümenin etkilerini bakın iki güzel kardeş nasıl anlatıyor

Deren: Açıkçası hayatımızı bence olumlu etkiledi yani ünlü olmanın dezavantajları da avantajları da oldu. Ama güçlü bir annenin kızları olmak çok olumlu etkiledi.

Soru: Oyunculuk ve podyum deneyimi yaşayan Deren Talu bakın bundan sonraki planları hakkında Alem Plus kameralarına neler söyledi

Deren: Bunda sonrası için oyunculukla ilgili birkaç projem daha var, aynı zamanda modelliğe de devam ediyorum ikisini de yapmayı çok seviyorum yani iş imkanları olduğu sürece devam edeceğim ikisine de

Soru: Bakın Deren Talu kardeşi Derin'in en güçlü yanları sorulduğunda kameralarımıza neler anlattı

Deren : Derin çok zeki ve çalışkan birisi ve çok detaycı birisi en ince detaylarına kadar her şeyi görebiliyor, resimde çizebildiği için, çok başarılı bu arada ve aynı zamanda çok iyi tavsiye verir akıllıdır, komiktir, eğlencelidir bir sürü şey söyleyebilirim.

Soru: Peki Derin Talu Deren'in en güçlü özellikleri konusunda neler düşünüyor

Derin: Deren de en çok sevdiğim özelliği kendi değerinin farkında olması mesela hayatta kimsenin onun hakkını yemesine izin vermez, hep kendi arkasında durur ve onu rahatsız eden bir durum olduğunda ne olursa olsun çıkar o durumdan, bu çok takdir ettiğim bir özelliği.

Soru: Bakın kameralar önünde büyümek güzel kardeşleri nasıl etkilemiş...

Deren: Yani çok avantajı olduğu kadar zorluğu da oldu çünkü hem yapmak istediğimiz meslekler kamera önünde olmayı gerektiriyor o yüzden bize baya bir avantaj sağladı bu yönde, dezavantajı da en küçük yaptığımız bir hata çok büyütülüyor ve çok daha kötü bir şeymiş gibi gözüküyor böyle şeyler oldu ve en kötü hallerimiz sürekli medyada bu tarz şeyler oluyor ama artık çok umursamıyorum

Derin: Kötü oluyor çok küçük yaştan itibaren her şeyin farkında olmak zorunda kalıyorsunuz mesela hata yapmaya çok izniniz olmuyor gibi çünkü daha büyük boyutta yargılanıyorsunuz hiçbir şey unutulmuyor sonuçta internete düştüğü anda .

Soru: Talu kardeşler sosyal medyada yapılan acımasız yorumlar hakkında nasıl bir tavır takınmayı tercih ediyorlar

Derin: Ben tepki vermenin çok işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası ben yorumlarımı da okumuyorum, insanlar her türlü iyi veya kötü şeyler yazacak bence iyinin de çok büyük bir ifadesi yok kötünün de

Deren: Evet iyiden çok mutlu olmamak kötüden de çok mutsuz olmamak gerekiyor.

Soru: On yıl sonra kendilerini nerede görmek istedikleri sorulduğunda bakın hangi samimi cevapları paylaşıyorlar

Deren: Oyunculukta daha ileride olmayı daha dramatik daha güçlü kadın rollerinde olmak isterim, yani oynuyor olmak isterim.

Soru: Kardeşleri neler mi sinirlendiriyor buyurun dinleyin

Deren: Kafasındaki şeyin tam istediği gibi olmaması mesela sinirlendirir. Bu her şey küçük şeylerde olabilir, atıyorum neyse örnek vermek istemedim

Derin: Kahvem falan yanlış olunca deliriyorum

Deren: Aklıma kahve geldi biliyor musun americona söyler ama ıce latte gelir falan böyle şeyler geldi, şımarık gözükme diye söylemeyecektim ama söyledim

Derin: Zaten gözüküyorum. Dereni çok somut bir şey sinirlendirmiyor, kendi kafasında bir şey kurup sinirleniyor. Hani şu sinirlendirir diyemezsin.

Deren: Yani evet çoğu insanı sinirlendirmeyecek bir şey beni sinirlendirebiliyor.

Derin: Evet evet bilemezsin yani

Soru: Nelerden mutlu oldukları sorulduğunda bakın kardeşler birbirleri hakkında nasıl cevaplar veriyor...

Deren: Evde oturup sohbet etmek işte dışarıya beraber çıkıp bir şeyler yapmak

Derin: Ben Deren'le olmayı seviyorum

Deren: Yani çikolata yemek falan beni de bunlar mutlu eder bu arada, yani ortak şeyler mutlu ediyor bizi, güzel bir film izlemek

Derin: Büyük ihtimal evet, zor mutlu olmuyoruz

Deren: Evet direkt beraber olup eğlendiğimiz, sohbet ettiğimiz bir gün olursa işte güzel bir film izleriz falan, öyle saçma şeylere gülüyoruz.