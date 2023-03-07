Depremzedelere 10 milyon TL'lik yardım

Şarkıcı Karsu, Kahramanmaraş merkezli iki depremde 10 akrabasını kaybetti. Depremzedeler için yardım çalışmaları yapan Karsu, yazmış olduğu "Karsu'nun Mutfağı" adlı kitabının satışından elde edilen 500 bin Euro (10 milyon 69 bin lira)'luk geliri afetzedelere bağışladı. Karsu, "Bu kitap benim ve ailemin memleketinin, o güzel bölgenin bir hatırası. Deprem mağdurları için 500 bin Euro topladık. Bu sonuçtan inanılmaz mutluyum" dedi. Şarkıcı, daha önce Hollanda'da düzenlenen yardım gecesinde 88 milyon Euro bağış toplamıştı.