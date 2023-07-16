Depremzede çocuklar için söylediler
Müzik dünyasının ünlü isimleri 'Elvedasız Şarkılar Konseri-4'de buluştu. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir depremzede çocuklara bağışlandı.
Müzik dünyasının ünlü isimleri 'Elvedasız Şarkılar Konseri-4'de buluştu. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir depremzede çocuklara bağışlandı. Gecede Nükhet Duru, Fatih Erkoç, Bora Gencer, İpek Açar, Murat Kekilli, Tayfun, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Ozan Orhon, Tarık, Metin Akyol, Bekir Ünlüataer sahne aldı. Gecede; geçmişten günümüze vefat eden tüm değerli sanatçılar anılarak, Türk müziğinin klasikleşmiş kült şarkıları seslendirildi.