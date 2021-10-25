Denizli'de moda şov

Denizli Fashion Week, pandemi nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından yeni konseptiyle 5'inci kez düzenlendi. Etkinliğe katılacak 12 firmanın defilelerin sunumları Pamukkale, Laodikya gibi mekanlarda yapıldı. Önceki akşam markaların 2022 koleksiyonlarının dijital sunumlarının yer aldığı bir lansman gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenirken ünlü yazar Metin Hara da koleksiyonların hikayelerinden derlediği özel bir konuşma yaptı. Laodikya antik şehrinin büyülü atmosferinde gerçekleşen davette moda filmleriyle birlikte canlı müzik perfomansları sergilendi.