Denizin dibinden para kazanıyor

Antalya'da turizm sektöründe şoför olarak çalışırken pandemiyle birlikte işsiz kalan 4 çocuk babası Erhan Uludağ (35), denizin dibinden çıkardığı metalleri geri dönüşüme satıyor.



Geçen yaz sezonunda 25 ton, bu yaz ise şu ana kadar 15 ton demir çıkardığını dile getiren Erhan Uludağ, aylık kazancının ise 25-30 bin arasında olduğunu kaydetti.