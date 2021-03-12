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12 Mart 2021 Cuma 09:03:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 09:03:00

Deniz'e mobbing davası

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Masumiyet'te 'karavanım küçük' diye tartışma çıkardığı iddia edilen Deniz Çakır'a bir şok da projede çalışan kostüm asistanı Çağatay Görgen'den geldi.

Görgen, Çakır'ın kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Çakır'ın, Çağatay Görgen'i sette istemediğini, "Onu görürsem, kıyameti kopartırım" ve "Neyse parası ben veririm. O gitsin" şeklinde sözler söylediğinin iddia edildiği dilekçede, yapım şirketi yetkililerinin istifa dilekçesi hazırlayarak, Görgen'den imzalamasını istedikleri iddia edildi.

Etiketler : deniz çakır masumiyet mobbing
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