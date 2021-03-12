Deniz'e mobbing davası

Görgen, Çakır'ın kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Çakır'ın, Çağatay Görgen'i sette istemediğini, "Onu görürsem, kıyameti kopartırım" ve "Neyse parası ben veririm. O gitsin" şeklinde sözler söylediğinin iddia edildiği dilekçede, yapım şirketi yetkililerinin istifa dilekçesi hazırlayarak, Görgen'den imzalamasını istedikleri iddia edildi.