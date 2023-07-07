Denizde yaşayacak

Müzisyen Koray Avcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Avcı, sahnesinde özel tasarım 3 ayrı beyaz kostüm giydi. Avcı, konserinde fenomen olan eserlerini seslendirdi. Katamaran teknesiyle tek başına mavi sulara açılan Avcı, deniz üstünde yaşamak istediğini söyledi. Avcı, "Bu tempoda kendimi en huzurlu bulduğum yer kayığım, İstanbul benim aşkımdı ama aldatıyorum artık, çünkü şehre dönemiyorum, deniz üstündeki hayatımı seviyorum. Hayatımın Geri Kalanını Deniz Üstünde Geçirmek İstiyorum" dedi.