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07 Temmuz 2023 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 14:28:00

Denizde yaşayacak

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Koray Avcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Müzisyen Koray Avcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Avcı, sahnesinde özel tasarım 3 ayrı beyaz kostüm giydi. Avcı, konserinde fenomen olan eserlerini seslendirdi. Katamaran teknesiyle tek başına mavi sulara açılan Avcı, deniz üstünde yaşamak istediğini söyledi. Avcı, "Bu tempoda kendimi en huzurlu bulduğum yer kayığım, İstanbul benim aşkımdı ama aldatıyorum artık, çünkü şehre dönemiyorum, deniz üstündeki hayatımı seviyorum. Hayatımın Geri Kalanını Deniz Üstünde Geçirmek İstiyorum" dedi.

Etiketler : müzisyen koray avcı konser
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