Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasında olan nafaka davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi, Deniz Uğur'un velayeti Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için, 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

Deniz Uğur, bu karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GURURLA ÖDEYECEĞİM, ADAMLIK BUNU GEREKTİRİR"



Oyuncu Deniz Uğur , "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.

Deniz Uğur ve Reha Muhtar 2010 yılında boşanmıştı. Çiftin Mina Deniz ve Poyraz Deniz isminde ikiz çocukları bulunuyor.