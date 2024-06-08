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08 Haziran 2024 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 15:00:00

Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a 'nafaka' cevabı: Öderim, adamlık bunu gerektirir

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Mahkeme, Deniz Uğur'un kendisine dava açan eski eşi Reha Muhtar'a çocukları için iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Deniz Uğur, Reha Muhtar'a "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim. Çünkü adamlık bunu gerektirir. Adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur.” sözleriyle sosyal medyadan cevap verdi.

Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasında olan nafaka davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi, Deniz Uğur'un velayeti Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için, 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

Deniz Uğur, bu karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GURURLA ÖDEYECEĞİM, ADAMLIK BUNU GEREKTİRİR"

Oyuncu Deniz Uğur , "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.

Deniz Uğur ve Reha Muhtar 2010 yılında boşanmıştı. Çiftin Mina Deniz ve Poyraz Deniz isminde ikiz çocukları bulunuyor.

Etiketler : deniz uğur reha muhtar nafaka davası
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