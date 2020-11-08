08 Kasım 2020 Pazar 15:04:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 10:08:00
Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ediyor
Oyuncu Deniz Uğur, Banu Alkan'ın Kylie Jenner beni taklit ediyor açıklaması üzerine esprili bir paylaşım yaptı
Koluna Angelina Jolie’nin bir benzeri olan dövmeyi yaptıran Oyuncu Deniz Uğur, “Polemik yaratmamak için ismini vermiyorum ama gülümsemesinden dövmesine kadar beni taklit ediyor. Yıllardır Hollywood bunu konuşuyor. Gerçekten yeter artık” dedi.