Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ediyor

Koluna Angelina Jolie’nin bir benzeri olan dövmeyi yaptıran Oyuncu Deniz Uğur, “Polemik yaratmamak için ismini vermiyorum ama gülümsemesinden dövmesine kadar beni taklit ediyor. Yıllardır Hollywood bunu konuşuyor. Gerçekten yeter artık” dedi.

