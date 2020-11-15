Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...

İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Yeni programının konuklarından olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını yorumladı. Ancak şarkıcının bu yorumu sosyal medyada beğenilmedi. Deniz Seki’yi eleştirenler arasında genç şarkıcı Çağla da vardı. Çağla, Instagram’dan Deniz Seki’nin fotoğrafının altına ‘Detone şov’ yorumunu yazdı.

KENDİNE AİT BİR ŞARKIN YOK!



Mesajı gören Seki, yanıt vermekte gecikmedi. Şarkıcı, “Hadsiz! Kendine ait bir şarkısı bile olmayan, vücuduyla bir yerlere gelmeye çalışan kadın mı söylüyor bunları bana” karşılığını verdi. Bunun üzerine Çağla da “Beraber okuyalım mı şarkıyı bakalım vücudum mu sesim mi konuşuyor” dedi. Çağla, Gülşen’in parçası ‘Saz mı Caz mı’ şarkısıyla YouTube’da 180 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenmişti.

İbrahim Tatlıses'in 9 yıl aradan sonra ekranlara döndüğü 'İbo Şov' programı Total Reyting sonuçlarında ikinci sırada yer aldı.

