Deniz Seki'den George Clooney'e arkadaşlık teklifi

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'in ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına vefa borcunu ödemek için her birine bir milyon dolar verdiği iddia edildi. George Clooney iddiaları doğruladı. Sosyal medyada çok konuşulan bu konuya dahil olan Deniz Seki, “George Clooney arkadaş olalım” şeklinde mesaj yazarak takipçilerini güldürdü.

