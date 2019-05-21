Deniz Keskin kimdir? Kerim Yardımcı’nın eski eşi Deniz Keskin evinde intihar etti!
Ünlü avukat Kerim Yardımcı’nın altı yıl evli kaldığı Deniz Keskin'den üzücü haber geldi. Deniz Keskin, Çubuklu Vadi Evleri’ndeki villasında kendini asarak intihar etti. Bir çocuk annesi olan Deniz Keskin'in cenazesi yapılan incelemelerin hemen ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Ölümünden 4 gün önce Bozburun'a tatile giden Deniz Keskin'in intihar haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Olayın ardından Deniz Keskin kimdir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Deniz Keskin hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Kerim Yardımcı’nın eşi Deniz Keskin evinde intihar etti haberinin duyulmasının hemen ardından Deniz Keskin kimdir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Ünlü avukat Kerim Yardımcı’nın altı yıl evli kaldığı Deniz Keskin'in üzücü haberi tüm sevenlerini şoka uğrattı. Bir çocuk annesi Deniz Keskin, Çubuklu Vadi Evleri’ndeki villasında kendini asarak intihar etti. Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin'in intiharına yönelik soruşturma devam ediyor. Deniz Keskin, intahırından 4 gün önce Bozburun'a tatildeydi. Deniz Keskin hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
DENİZ KESKİN KİMDİR?
Deniz Keskin ünlü avukat Kerim Yardımcı’nın eski eşi olarak tanınıyor.
TÜM SEVENLERİNİ ŞOKA UĞRATTI
Avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz yılın sonuna doğru boşandığı ikinci eşi Deniz Keskin, maalesef canına kıydı.
Kerim Yardımcı ile altı yıllık evliliklerinden bir çocuğu olan Deniz Hanım'ın Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villasında kendini asarak canına kıyması, tüm sevenlerini şoka uğratmış durumda.
Vefatından daha dört gün önce Bozburun'a tatile giden ve keyifli anlarını Instagram sayfasından paylaşan Deniz Hanım'ın, nasıl böyle bir şey yapabildiğini kimsenin aklı almıyor.
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