27 Kasım 2020 Cuma 15:39:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 17:19:00
Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki! 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı şiddet olayı sonrası davalık olan Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.
Dava süreciyle ilgili konuşmaktan kaçınan Deniz Bulutsuz, sorulardan rahatsız oldu. ''Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum” diyen Deniz, hızlı adımlarla yürüyüşüne devam etti.
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