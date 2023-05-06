Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Manken Deniz Akkaya, sosyal medyadan kendisine hakaret eden Mehmet Emin Çil'e kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 7 bin 500 liralık tazminat davası açtı. Kendisi hakkında 'Bunlar kendilerini bir poh zannediyorlar, elhak haklılar' diyen Çil için harekete geçen Akkaya, ilk olarak suç duyurusunda bulundu. Çil, hakaret suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya, bu sefer kişilik hakları saldırıya uğradığı gerekçesiyle Çil'e 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

NESLİHAN KESKİN

