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Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:00:00

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

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Deniz Akkaya, sosyal medyadan kendisine hakaret eden Mehmet Emin Çil'e tazminat davası açtı.

Manken Deniz Akkaya, sosyal medyadan kendisine hakaret eden Mehmet Emin Çil'e kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 7 bin 500 liralık tazminat davası açtı. Kendisi hakkında 'Bunlar kendilerini bir poh zannediyorlar, elhak haklılar' diyen Çil için harekete geçen Akkaya, ilk olarak suç duyurusunda bulundu. Çil, hakaret suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya, bu sefer kişilik hakları saldırıya uğradığı gerekçesiyle Çil'e 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : deniz akkaya hakaret tazminat davası
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