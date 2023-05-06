Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Deniz Akkaya, sosyal medyadan kendisine hakaret eden Mehmet Emin Çil'e tazminat davası açtı.
Manken Deniz Akkaya, sosyal medyadan kendisine hakaret eden Mehmet Emin Çil'e kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 7 bin 500 liralık tazminat davası açtı. Kendisi hakkında 'Bunlar kendilerini bir poh zannediyorlar, elhak haklılar' diyen Çil için harekete geçen Akkaya, ilk olarak suç duyurusunda bulundu. Çil, hakaret suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya, bu sefer kişilik hakları saldırıya uğradığı gerekçesiyle Çil'e 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.
NESLİHAN KESKİN