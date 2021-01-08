Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı

Kızı Ayşe’nin geleceği için Çanakkale’de beş dönüm yer satın alan Akkaya, önceki gün arsasını kontrole gitti. Manken, ''Kızım Ayşe için bir çanta parasına, yatırım yaptım. Bundan sonra ufak paralar geldikçe alışveriş yapmadan toprağa yatıracağım. Gelecek topraklarda. Kıyafete yatırılan servetin ne kadar manasız olduğunu anladım'' dedi.