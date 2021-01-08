08 Ocak 2021 Cuma 03:48:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 16:59:00
Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı
Toprağa yatırım yapan ünlüler arasına Deniz Akkaya da katıldı.
Kızı Ayşe’nin geleceği için Çanakkale’de beş dönüm yer satın alan Akkaya, önceki gün arsasını kontrole gitti. Manken, ''Kızım Ayşe için bir çanta parasına, yatırım yaptım. Bundan sonra ufak paralar geldikçe alışveriş yapmadan toprağa yatıracağım. Gelecek topraklarda. Kıyafete yatırılan servetin ne kadar manasız olduğunu anladım'' dedi.
- Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
- Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan Hollywood pozu
- İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
- Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım
- Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı
- Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı