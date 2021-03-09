  • BIST
    1538.02
  • Dolar
    7,6815
  • Euro
    9,1332
  • Altın
    418,9710
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye enerjide sınıf atlamaya devam ediyor
İmamoğlu attığı tweetle ittifakı böldü, HDP'yi sevindirdi
Hakkımı Netflix'e yedirtmem
Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı
Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 9 Mart
5 gramı geçmemesi gerekiyor Kişi başı günlük 15 gram tuz tüketiyoruz
Meyve suyu içmek kansızlığı önleyebilir
Salgın psikolojik olarak her yaş grubunu etkiledi
Denetimli serbest
Pandemide egzama arttı
ABD'deki Türkiye'yi karalama reklamının arkasından FETÖ çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir füze ve İHA imha edildi
Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
Usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak
Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı
Emine Erdoğan: Şiddet salgınını ortadan kaldırmak için iş birliğimizi daha da artırmalıyız
İtalya'da Astrazeneca aşısının 65 yaş üstüne kullanılması için izin verildi
Mısır'ın Türkiye hamlesi Yunan basınını çıldırttı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma Sanayii, Uzay Programı çalışmalarına katkı s...
Erzurum daki Su yüzeyindeki köpüklerin yanmasının nedeni araştırılıyor
İngiltere'de ırkçılık suçlamalarının ardından sosyal medyada 'monarşinin kaldırılması' çağrıları yap...
09 Mart 2021 Salı 07:44:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 07:44:00

Denetimli serbest

ABONE OL

İstanbul'da arkadaşlarıyla eğlendiği bir mekandan dönerken polis çevirmesine takılan ve aracında yasaklı madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı.

İstanbul'da arkadaşlarıyla eğlendiği bir mekandan dönerken polis çevirmesine takılan ve aracında yasaklı madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye sevk edildi. Bir gece nezarette kalan oyuncu, dün adliyedeki işlemlerinin ardından denetimli olarak serbest bırakıldı. Karakoldan çıkarken görüntülenen oyuncu, tüm iddiaları reddetti ve erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

Etiketler : ayşegül çınar denetimli serbestlik oyuncu
Onu en çok sevgilisi güldürüyor 5 liralık döner itirafı

Onu en çok sevgilisi güldürüyor 5 liralık döner itirafı
Eski kürklerini bağışlayacak

Eski kürklerini bağışlayacak
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
Evleneceğini Instagram'dan duyuracak

Evleneceğini Instagram'dan duyuracak
Hedefi 25 kilo vermek

Hedefi 25 kilo vermek
‘Ben Vardım' aslında!

‘Ben Vardım' aslında!
Artık kendi kanalı var

Artık kendi kanalı var
Çocuk gelin son bulsun

Çocuk gelin son bulsun
Kıbrıs setine sürpriz ziyaret

Kıbrıs setine sürpriz ziyaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER