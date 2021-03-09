Denetimli serbest

İstanbul'da arkadaşlarıyla eğlendiği bir mekandan dönerken polis çevirmesine takılan ve aracında yasaklı madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, adliyeye sevk edildi. Bir gece nezarette kalan oyuncu, dün adliyedeki işlemlerinin ardından denetimli olarak serbest bırakıldı. Karakoldan çıkarken görüntülenen oyuncu, tüm iddiaları reddetti ve erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu iddia etti.

