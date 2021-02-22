Demet'ten poz dersleri

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Maldivler'e giden Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sarıkaya'nın Instagram üzerinden yayınladığı kırmızı mayolu fotoğrafına şarkıcı Demet Akalın'dan ilginç bir tepki geldi. Akalın, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonunu değiştir" yorumunda bulundu.