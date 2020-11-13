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13 Kasım 2020 Cuma 19:49:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:30:00

Demet Şener Küpeli mağaza açtı... Hadise ve Seda Sayan destek oldu

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Demet Şener Küpeli, Nişantaşı'nda mağazasının açılışında konuştu.

1 yıl önce kendi giyim markasını kuran Demet Şener Küpeli, Nişantaşı’ndaki mağazasının açılışında konuştu. Sanat dünyasındaki dostlarından destek aldığını söyleyen Küpeli, “Hadise, Seda Sayan, Selin Ciğerci ve birçok haber sunan arkadaş destek oldu. ‘Kıyafetlerimi giymezler’ şeklinde hiç derdim olmadı. Severler beni, kimseyle kötü anlamda bir işim olmadı. Ürünlerimin beğenilmesi benim için büyük bir gurur" dedi.

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