  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6425
  • Euro
    9,3638
  • Altın
    462,5800
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
Ukrayna donanmasına Türkiye imzası
"Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini..."
Ukrayna Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türk SİHA'lara ihtiyacımız var
"İmamoğlu bana büyük terbiyesizlik yaptı"
Kilosu 80 lira! Dışı zehirli içi lezzet deposu
Top oynarken tarihi mezar buldular
Yeni sanal müzeler ziyaretçilerini bekliyor
Bu Lamborghini'den sadece bir tane üretilecek
Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
Çocukların rol modeli anne babadır
Diyabet kanser riskini artırıyor
Boyun kütletmek felce neden olabilir
Şekerin hiçbir faydası yok
Tansiyonun ilacı ormangülü
İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta...
Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı
Son söz Acun Ilıcalı'da...
Demet Şener: İnsanın evi gibisi yok
Eser Yenenler'den şaşırtan açıklama: Aşı bulunana kadar çocuk yapacağız
18 Aralık 2020 Cuma 06:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:47:00

Demet Şener: İnsanın evi gibisi yok

ABONE OL

Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Yeni yıla İstanbul’daki evlerinde gireceklerini belirten Demet Şener, “Sonuçta yurtdışına çıksak da orada da yasağa denk geleceğiz. O yüzden insanın evi gibisi yok” diye konuştu. 

RECEP ASLAN

Etiketler : Demet Şener Cenk Küpeli magazin
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya sitem: Çocuğum seviyor diye değil!
İşleri açıldı

İşleri açıldı
Savaş bitti! Günel Zeynalova sokağa çıktı

Savaş bitti! Günel Zeynalova sokağa çıktı
Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

Müstakbel kayınvalideyle eğlence...
Ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep'e abla tuttu

Ünlü şarkıcı Bengü kızı Zeynep'e abla tuttu
İyileşti spora koştu

İyileşti spora koştu
Yüsra Geyik'in köşk isteği

Yüsra Geyik'in köşk isteği
Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti

Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER