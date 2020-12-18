18 Aralık 2020 Cuma 06:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:47:00
Demet Şener: İnsanın evi gibisi yok
Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Tarabya'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Yeni yıla İstanbul’daki evlerinde gireceklerini belirten Demet Şener, “Sonuçta yurtdışına çıksak da orada da yasağa denk geleceğiz. O yüzden insanın evi gibisi yok” diye konuştu.
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