Aşkını bitiren hamle

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrıldığı yönündeki iddialar Özdemir'in sosyal medya hamlesiyle onaylandı. Yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dedikleri ileri sürülen ikiliden Özdemir, sosyal medya hesabından birlikte olan fotoğraflarını silerek Koç'u takipten çıktı.