Demet ile stilimiz farklı

Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in giydiği ve çok beğenilen yeşil hırkayla poz verdi. Küçükköse, Özdemir ile kıyaslanmasının ardından ,"Dünya çapında çok trend olan bir parça. Ben de kendi yorumumla kombinledim, yayınladım. Demet'e de yakıştı. Bu kıyaslanacak bir şey değil. Yorum farklı, stil farklı... Giydiğini bilsem de giyerim bilmesem de" şeklinde konuştu.