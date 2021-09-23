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Demet ile stilimiz farklı
23 Eylül 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 12:30:00

Demet ile stilimiz farklı

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Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in giydiği ve çok beğenilen yeşil hırkayla poz verdi.

Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in giydiği ve çok beğenilen yeşil hırkayla poz verdi. Küçükköse, Özdemir ile kıyaslanmasının ardından ,"Dünya çapında çok trend olan bir parça. Ben de kendi yorumumla kombinledim, yayınladım. Demet'e de yakıştı. Bu kıyaslanacak bir şey değil. Yorum farklı, stil farklı... Giydiğini bilsem de giyerim bilmesem de" şeklinde konuştu.

Etiketler : Hazal Filiz Küçükköse Demet Özdemir yeşil hırka
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