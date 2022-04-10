Demet Evgar kadınların yanında!

Kızı Mavi'yi kucağına almaya hazırlanan oyuncu Demet Evgar açıklamalarda bulundu. Oyuncu, Vogue Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. Evgar, cinsiyet eşitsizliği hakkında konuştu. Oyuncu, "Kadınlar televizyonlarda başına gelenlerle mücadele eden, hakkını arayan, hakkını savunan kadınlar gördükçe aslında bunun mümkün olabileceğini de fark ediyorlar" dedi. Oyuncu, kadınlarla gerçek kadın hikayelerinin buluşması, tek bir kadınlığın olmadığının anlatılması gerektiğine inandığını söyledi. Evgar, "Her kadına gücünün biricik olduğunu fakat dünyanın her yerinde var olan benzer eşitsizliklerle mücadele etme noktasında yalnız olmadığını söylememiz gerekiyor" dedi.