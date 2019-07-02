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02 Temmuz 2019 10:50 | Salı

Demet Akalın'ın Bodrum gecelerine damgasını vurdu; kapılar kapandı hayranları dışarda kaldı

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın konserine hayranları akın etti. 2 saatlik konser için 3 saat kuyrukta bekleyen Akalın sevenleri izdihama neden oldu.

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın konserine hayranları akın etti. 2 saatlik konser için 3 saat kuyrukta bekleyen Akalın sevenleri izdihama neden oldu.

Bodrum'da bir eğlence mekanında sahne alan Demet Akalın'ı izlemeye gelenler izdihama neden oldu. Yaklaşık 3 saat eğlence mekanına girmek için kuyrukta bekleyen Akalın hayranları 2 saat boyunca Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu. Erken saatte biletlerin tükendiği konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Pasha kapısını izdiham nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. Demet Akalın'ın bazı hayranları eğlence mekanının kapısında konseri izleyemese de dinleme imkanı buldu. Mekanı hınca hınç dolduran Akalın hayranları ünlü sanatçının fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Pasha sahnesine çıkan ünlü sanatçı yaptığı dans şovlar ve performansıyla göz doldurdu.

Masayı donattı

Özel günü olanları soran Demet Akalın yeni nişanlanan bir çiftin masasına hediye olarak ikramlar gönderdi. Bir an önce evlenmelerini tavsiye eden Akalın "Bu yıl Pasha'da ilk sahnemiz. Her pazar burada sahne alacağım. Kapıda kalanlar haftaya en ön sıralarda siz olacaksınız" diyerek hareketli şarkılarıyla hayranlarına, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

(İHA)

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