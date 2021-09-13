13 Eylül 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 14:00:00
Demet Akalın'dan özlem dolu çağrı: Dön artık Tarkan!
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, özlem dolu bir paylaşımda bulundu.
Popçu Demet Akalın, pandemi dönemini ailesiyle birlikte Almanya'da geçiren Tarkan'a 'geri dön' çağrısında bulundu. Akalın'ın 'Memleketine geri dön' mesajına Tarkan kayıtsız kaldı. Yaklaşık 2 yıldır konser vermeyen Tarkan, normalleşmeyle birlikte yurtiçi ve yurtdışında bir konser anlaşmasına imza atmadı.