09 Ocak 2021 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 09:46:00
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'a hediye ettiği araba ile gündeme gelen Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.
Alışveriş turuna annesine aldığı araçla gelen Akalın'ın Demet, Okan, Hira isimlerinin baş harflerinden oluşan 'DOH' kısaltmalı plaka kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
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