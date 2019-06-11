Demet Akalın siyasete giriyor

Pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, müzik yazarı Kaan Ölker'e yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, "Kadına, çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet nedeniyle siyasete girmeyi düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR TEK DÜNYA STARI VAR"

Demet Akalın, "Türkiye'de bir tek dünya starı var o da Tarkan. Geri kalanı Orta Doğu'da ünlü olabilir, o kadar" diyerek ilginç bir çıkışa imza attı.