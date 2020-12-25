Demet Akalın sektörün fiyatlarını uçurdu

Demet Akalın, ticarete atılarak kendi adı ve soyadını taşıyan makyaj markasını çıkardı. Pandemide durgunlaşan müzik sektörünün ardından kendisine yeni bir iş kolu yaratan ünlü popçunun ruj, fondöten ve allık gibi ürünlerinin fiyatları da müşterileri tarafından olumsuz yorumların yapılmasına neden oldu. Fondötene 149 TL, ruja ise 119 TL satış bedeli sunan Demet Akalın’ın ürünlerini dünyaca ünlü markalarla aynı fiyatla satması şaşırttı. Akalın’ın ürünlerinin fiyatını yüksek bulan kullanıcılar, ‘’ Ne olduğu belli olmayan bir markaya neden bu paraları vereyim?’ ve ‘Dudak parlatıcısına 119 lira vereceğimi sanmıyorum Demet Hanım...’’ gibi yorumlarda bulundu.

