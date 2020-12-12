Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı

Cadde Yıldız’ın açılışında görüntülenen Demet Akalın, pandemi biter bitmez tatile gideceğini söyledi. Akalın, ‘’Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi biter bitmez tatile gitmek istiyorum. İnsanları maskesiz görmek ve birbirimize sarılmak çok istiyorum. Ayrıca aşı olmaya da gönüllüyüm. Sağlık Bakanlığı’na kendi adımı yazdırdım’’ dedi.