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25 Aralık 2020 Cuma 23:17:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 16:59:00

Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

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İbrahim Tatlıses'in sunduğu ‘İbo Show'un yılbaşı çekimlerine katılan Bülent Ersoy, yayına 4 bavul kıyafet ve ayakkabıyla geldiği iddia edildi.

Aynı kanalda program yapan Demet Akalın'ın kendi kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı söylendi. Hatta İbo Show’a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Akalın’ın çok sinirlenip, kanalı ayağa kaldırdığı ifade edildi.

Etiketler : Demet Akalın İbrahim Tatlıses İbo Show Bülent Ersoy
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