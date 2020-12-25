Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

Aynı kanalda program yapan Demet Akalın'ın kendi kulisini Bülent Ersoy için boşalttığı söylendi. Hatta İbo Show’a geçtiğimiz haftalarda konuk gelen başka bir kadın sanatçının, kendi lavabosunu kullandığını fark eden Akalın’ın çok sinirlenip, kanalı ayağa kaldırdığı ifade edildi.

