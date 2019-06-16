Demet Akalın kahvaltıda kazıklandı, çılgına döndü

Yeni albümüyle müzik dünyasına sallayan Demet Akalın, ailesiyle İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince Instagramhesabından "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz" diyerek sitem etti.

"MASUMİYETİNİ KAYBEDEN KAHVALTICI"

Akalın, kahvaltı için gittiği restoranda hesabı fazla geldiğini görünce 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından isyan etti. Akalın, hikayesinden yaptığı açıklamada "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı..." dedi.

HANDE YENER'İ DİNLEDİ

6 yıl önce Hande Yener'le arası açılan ve yakın zaman önce barışan Demet Akalın, Çeşme'de eski dostunu da dinlemeyi ihmal etmedi. Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Çeşme'de bir mekanda sahne alan Hande Yener'i dinlemeye gitti. Şarkının ardından Demet Akalın, Hande Yener'i alkış yağmuruna tuttu.