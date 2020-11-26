26 Kasım 2020 Perşembe 16:57:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 17:39:00
Demet Akalın ile Sinan Akçıl arasındaki buzlar eridi
Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu sabah programına konuk olacak olan Sinan Akçıl, Akalın ile aralarındaki sorunları çözdüğünü söyledi.
Zorlu’da görüntülenen müzisyen Sinan Akçıl, "Biliyorsunuz bir süredir Demet'le aramız çok iyi değildi. Cuma günü programına konuk oluyorum. Kısacası aramızdaki buzlar tamamen eridi diyebilirim" açıklamasında bulundu.
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