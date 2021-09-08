Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi

Şarkıcı Demet Akalın, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan bronz madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza kutlamasa yapılmasını istedi. Akalın, twitter hesabından bir video paylaşarak, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Ben çıkarım" ifadelerini kullandı.