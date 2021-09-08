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08 Eylül 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 16:30:00

Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi

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Demet Akalın, sosyal medya hesabından Spor Bakanlığı'na seslendi.

Şarkıcı Demet Akalın, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan bronz madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza kutlamasa yapılmasını istedi. Akalın, twitter hesabından bir video paylaşarak, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Ben çıkarım" ifadelerini kullandı.

Etiketler : demet akalın kadın voleybol filenin sultanları magazin
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