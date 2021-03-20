Delikanlı Sadi transfer oldu

'Kırmızı Oda' dizisinde Delikanlı Sadi karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine dahil oldu. Oyuncu, Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı diziye kısa sureli konuk oyuncu olarak yer alacak. Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için geliyor.

