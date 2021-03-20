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20 Mart 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 13:00:00

Delikanlı Sadi transfer oldu

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'Kırmızı Oda' dizisinde Delikanlı Sadi karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine dahil oldu.

'Kırmızı Oda' dizisinde Delikanlı Sadi karakteriyle beğeni toplayan Erkan Petekkaya, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine dahil oldu. Oyuncu, Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı diziye kısa sureli konuk oyuncu olarak yer alacak. Delikanlı Sadi, diziye Ali Rıza'nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak, ona yardım etmek için geliyor.

Etiketler : kırmızı oda erkan petekkaya doğduğun ev kaderindir
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