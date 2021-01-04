Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı

Anne- kızdan ziyade adeta abla- kardeş gibi duran Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun pozları çok sayıda beğeni alırken Samyeli yapılan yorumları sınırlandırdı. Fotoğrafın altına hakaret, küfür, argo gibi seviyesi düşük kelimeler yazılmasını istemeyen Samyeli, yorumları sınırlandırarak bunun önüne geçti. Kızıyla güzel bir anısını yayımlayan oyuncu, paylaşımının altında güzel mesajlara yer verdi.