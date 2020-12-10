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10 Aralık 2020 Perşembe 10:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 10:40:00

Defne Samyeli yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! 'Erkekler paşa muamelesiyle büyüyor'

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Günümüz ilişkilerinde artık rollerin değiştiğini söyleyen Defne Samyeli, bu durumun en büyük nedeninin erkek çocukların yetiştirilme tarzıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Defne Samyeli, katıldığı programda söylediği sözlerle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Erkeklerin aileleri tarafından ‘paşa’ olarak büyütüldüğünü söyleyen Samyeli, bu durumun kadın - erkek ilişkilerine de yansıdığını anlattı. İlişkilerde güven sorunu yaşadığının altını çizen ünlü isim, ‘’5 yıl önce söylediğim sözlerin arkasındayım ama sanki artık roller değişti. Kadınlar daha erkek, erkekler daha bir kadın gibi oldu. Bizim coğrafyamızda erkeklerin başka bir sendromu olduğunu daha gördüm. Sanırım bu yetiştirme ile alakalı. Kendini biraz fasulye gibi nimetten kabul etme durumu… Paşa muamelesiyle büyüyor çünkü erkekler’’ dedi.


Etiketler : Defne Samyeli kadın erkek ilişki magazin
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