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29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:23:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:23:00

Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı

Kaynak: Akşam

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Yaşına rağmen hemcinslerinin ilgisini de çeken ve bir çoğunu kıskandıran Defne Samyeli, formunu ve güzelliğini korumak için bakın ne yapıyor...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hemcinslerini kıskandıran Defne Samyeli'nin (48), formunu ve güzelliğini korumak için neler yaptığı merak konusu oldu. Samyeli'nin güzellik sırrı ortaya çıktı.

İşte Samyeli’nin sırrı...

· Haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor; kısacası dövüşüyor.

· Haftanın bir günü karabuğday diyeti yapıyor.

· Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

· Yüzüne avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından elde ettiği bir maske uyguluyor.

· Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

· Saçlarına susam yağı ile bakım yapıyor.

Defne Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.

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