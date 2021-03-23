‘Dedeler Duymasın' geliyor!

Çocuklar Duyması'nda rol alan Volkan Severcan ile Tamer Karadağlı, dizinin final yapmasının ardından bir araya geldi. Projeleri bitse de görüşmeye devam eden ikili, görüşmelerini tiye aldı. Volkan Severcan, 'Çok yakında yeni dizi 'Deler Duymasın' diyerek eski dizilerinin adını tiye aldı.

