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23 Mart 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 16:00:00

‘Dedeler Duymasın' geliyor!

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Çocuklar Duyması'nda rol alan Volkan Severcan ile Tamer Karadağlı, dizinin final yapmasının ardından bir araya geldi.

Çocuklar Duyması'nda rol alan Volkan Severcan ile Tamer Karadağlı, dizinin final yapmasının ardından bir araya geldi. Projeleri bitse de görüşmeye devam eden ikili, görüşmelerini tiye aldı. Volkan Severcan, 'Çok yakında yeni dizi 'Deler Duymasın' diyerek eski dizilerinin adını tiye aldı.

Etiketler : Çocuklar Duyması Volkan Severcan Tamer Karadağlı
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